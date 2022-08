Hornkamp gaat viral in Engeland: 'Heb al Jizz op mijn shirt'

Nederlandse voetbalfans kennen Jizz Hornkamp als de spits van Willem II. In Engeland zijn supporters minder bekend met de voetballer, die in de Britse pers genoemd wordt als mogelijke versterking voor Nottingham Forrest. Dat levert hem veel aandacht op online, maar niet vanwege zijn voetbalkwaliteiten.

Jizz Hornkamp heeft in Tilburg een lopend contract tot en met 2024. Toch wordt Hornkamp op dit moment in Engelse media genoemd als potentiële transferkandidaat bij Nottingham Forest, iets wat op sociale media breed wordt uitgemeten. Maar niets wordt daar zo breed uitgemeten als Hornkamps voornaam: Jizz.

Sperma

Mocht je je afvragen waarom, dan zit je waarschijnlijk vooral aan de onschuldige kant van het internet: jizz is sinds jaar en dag een Amerikaans synoniem voor sperma.

Het is allerminst de eerste keer dat de voetballer met grapjes over zijn voornaam geconfronteerd wordt. Ook in Nederland leidt 'jizz' al meerdere voetbalseizoenen tot flauwe woordgrappen. Maar de Engelsen maken nu voor het eerst - in hun moerstaal - kennis met de naam. En zij kunnen hun lol niet op.

"Maar ik heb al Jizz op mijn shirt", zegt een voetbalfan op Twitter. "Ik kan niet wachten tot Forest-fans beginnen te zingen over hoeveel ze van Jizz houden", vult een andere Twitteraar aan. En zo regent het al de hele dag Engelse woordgrappen op het sociale medium. "Het is niet eens zijn bijnaam? Het is echt zijn naam?", leest het ongeloof.

Transfer niet in de maak

Ongelukkige naam of niet, vooralsnog ontkent Willem II-directeur Teun Jacobs dat er een transfer op komst is. Er zou nog niet eens contact geweest zijn met Nottingham Forest, stelt de technisch directeur in gesprek met het Brabants Dagblad.

Volgens Jacobs vertrekt de goalgetter enkel als de tegenpartij met een grote zak geld over de brug komt en blijft Hornkamp anders gewoon in Tilburg plakken.