Warm weer betekent actie voor Peter: 'Zorgen dat er niemand verdrinkt'

Waar veel mensen met warm weer binnen zitten te werken, heeft Peter Linsen het een stuk beter bekeken. Hij is toezichthouder bij het Engelermeer in Den Bosch en mag op deze warme dagen in actie komen. Vanuit zijn boot houdt hij zwemmers nauwlettend in de gaten. "Het is heerlijk om zo met mensen te werken en buiten te zijn. De perfecte baan."

Met een wit shirt waar in grote letters 'strandwacht' op staat, vaart Peter donderdag over het meer. "Mijn hoofdtaak is om te zorgen dat er niemand verdrinkt. Dat doen we met drie of vier toezichthouders. Niet dat we dat hier helemaal in de hand hebben, want we kunnen nooit iedereen tegelijkertijd in de gaten houden. Het is dus geen garantie. Maar we letten zo goed mogelijk op", legt hij uit.

Peter is ruim 25 jaar geleden begonnen met dit werk. Inmiddels is hij 68 jaar oud en eigenlijk al met pensioen, maar toch loopt en vaart hij hier nog twee tot drie dagen per week rond. "Ze hebben me weer opgetrommeld ja", lacht Peter. "Het is gewoon de perfecte baan, vooral als het mooi weer is. Heerlijk met een korte broek aan in een bootje. Of ik loop langs de kant."

Hollen of stilstaan, omschrijft de toezichthouder zijn werk. Op mooie zomerse dagen zijn er namelijk enorm veel zwemmers, dus dan mag Peter hollen. En dat zijn volgens hem de beste dagen. "Als het slecht weer is, is er niks te doen. Dan kun je net zo goed thuisblijven. Juist de drukte maakt het leuk. Dat zijn mijn favoriete dagen."