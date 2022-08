Gekantelde vrachtwagen dwars over de N69, weg uren dicht geweest

De N69, de Westparallel van Valkenswaard naar Veldhoven, is donderdag urenlang gestremd geweest. Vanwege een gekantelde vrachtwagen werden de rijbanen in beide richtingen versperd. De truck kwam rond half drie 's middags op zijn kant te liggen, over beide weghelften. Pas tegen middernacht werd de weg weer vrijgegeven.

Het bergen van de gekantelde truck heeft uren geduurd. Volgens een correspondent zat de truck vol dozen met Franse frietjes. Een van de dozen kwam langs de weg terecht. De chauffeur is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij is waarschijnlijk met zijn truck met oplegger in de berm beland. Toen hij dat wilde corrigeren ging het mis. De vrachtwagen reed van Valkenswaard richting Veldhoven. Aan beide zijden kwam het verkeer vast te staan. Het verkeer kon omrijden via de N397.