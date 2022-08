Dit moet je weten over zweten: zo komt het en dit doe je eraan

We zweten om te zorgen dat we niet oververhit raken. Op warme dagen betekent dat meer en meer druppels die vooral op de handen, onder de voeten, in de oksels, liezen en op ons gezicht verschijnen. Het kan dan wel heel nuttig zijn, echt sexy is zo'n plaksnor of zweetplek natuurlijk niet. Met deze tips verminder je het zweten.

We doen het allemaal en vooral op warme dagen, tijdens het sporten, als je stress hebt of angst hebt: zweten. En als je overgewicht hebt, in de overgang bent, alcohol drinkt, drugs gebruikt of juist met alcohol of drugs stopt kan het zweten nog erger worden.

Helemaal stoppen met zweten lukt niet, maar met deze tips kun je het wel verminderen.

Gebruik een deodorant met aluminiumzouten. De sprays of rollers met deze zouten zorgen ervoor dat de bloedvaatjes samentrekken waardoor er minder vocht wordt afgescheiden. Daarnaast verstopt het de zweetkliertjes, zodat er minder zweet vrijkomt.

Was én droog jezelf goed. Zweet stinkt van zichzelf niet. Het zijn bacteriën op de huid die in combinatie met zweet gaan stinken. Deze bacteriën kun je doden met water en zeep. Droog jezelf wel goed af na het wassen want anders blijft het vochtig, bijvoorbeeld onder je oksels.

Kleed je schoon, wijd, luchtig en licht. Zweten heeft alles te maken met de kleren die je draagt. Katoen, wol of linnen zijn luchtige stoffen maar ook wijde kleren helpen. Een shirt dat niet stinkt maar waar wel wel in gezweet is, is geen aanrader om nog een keer te dragen. Omdat je het zweten nooit helemaal kunt voorkomen, is het dragen van verschillende kleuren slim zodat de zweetplekken minder opvallen.

Niet vegen maar verdampen. Je koelt af als zweet verdampt. Je zweetsnor wegvegen is dus niet de beste manier. Door een ventilator te gebruiken, verdampen de druppels sneller en zo koel je af. In plaats van een ventilator kun je ook een waaier gebruiken. Maar pas op: door te al te heftig jezelf koelte toe te wapperen, kan het zweten juist weer toenemen.

Let op wat je eet en drinkt. Soms ga je zweten van pittig gekruid eten, koffie, alcohol, erg zoete of erg zure drank. Dit verschilt per persoon. Als je van jezelf weet dat je niet tegen pittig eten kan, is die Thaise curry misschien niet zo'n goed plan als het buiten dertig graden is.

Medische behandelingen

Er zijn ook mensen die overmatig zweten. Dat wordt hyperhidrosis genoemd. Als je er erg veel last van hebt, kan de huisarts of dermatoloog er iets aan doen. Zo kan de huisarts een crème of lotion met aluminiumzouten voorschrijven die je een week lang 's avonds opsmeert om het zweten te verminderen.

Een agressievere behandeling is het injecteren van botox op de plek waar je zweet, bijvoorbeeld in de oksels, handpalmen of voetzolen. Veel ziekenhuizen hebben een speciale zweetpoli. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis injecteren ze bijvoorbeeld botox. Door de injectie worden de zenuwuiteinden van de zweetklieren geblokkeerd. Maar na vier tot zes maanden is het effect weer verdwenen en kan het zweten weer toenemen.