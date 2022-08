300 klachten over festival Awakenings, over geluid, verkeerschaos en dieren

De eerste editie van technofestival Awakenings in Hilvarenbeek heeft voor een klachtenregen gezorgd. Er zijn bijna 300 klachten en meldingen binnengekomen, zo meldt de gemeente. Die gingen over geluidsoverlast en over de verkeersituatie aan het einde van de festivaldagen. Ook maakten verschillende mensen zich zorgen over de dieren op de Beekse Bergen.

Op het driedaagse zomerfestival kwamen circa 100.000 bezoekers af. Vooraf was een maximale geluidsnorm afgesproken. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft meerdere keren gecontroleerd of de organisatie zich daar aan hield. Dat bleek zo te zijn.

"Omdat we meerdere meldingen van geluidsoverlast hebben gehad, gaan we overleggen met de organisatie van de komende festivals over welke maatregelen genomen kunnen worden", zegt de gemeente Hilvarenbeek. "Om de overlast te kunnen beperken. Maar we houden rekening met de verstrekte vergunning."

Verkeerschaos

Verkeersproblemen waren er wel, die meldingen waren terecht. "Zaken zijn niet goed verlopen, we hebben hier tijdens festival met de organisatie ook verbeterafspraken over gemaakt en gecontroleerd of die afspraken zijn nagekomen."

De meldingen kwamen zowel via social media, via de gemeente en via en het meldpunt van de OMWB binnen. Of sommige meldingen van dezelfde klagers kwamen, is niet bekend. Bij de gemeente was donderdagavond niemand bereikbaar voor een toelichting.

Dieren

De Beekse Bergen stelt volgens de gemeente dat het welzijn van de dieren in het safaripark continu in de gaten wordt gehouden. "Er is geen sprake is van toename van stress als gevolg van het geluid van de festivals. Dieren kunnen goed tegen monotone tonen."

Er zijn dit jaar vier festivals in Hilvarenbeek. Na afloop wordt geëvalueerd.