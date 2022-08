Fenna krijgt een mooi afscheid, binnen een dag 20.000 euro opgehaald

Fenna uit Breda (9) krijgt het afscheid dat ze verdient. Binnen een dag is er ruim 20.000 euro opgehaald voor een begrafenis of crematie. De inzamelingsactie werd opgezet door een vriendin van de moeder.

"We willen zo graag dat dit lieve meisje en haar ouders het afscheid krijgen wat ze zo ontzettend verdienen", zo stond bij de beschrijving van de inzamelingsactie. De donaties stroomden binnen. Mensen gaven bedragen, variërend van 5 tot 500 euro.

Veel donateurs staken de nabestaanden een hart onder de riem. "Heel veel sterkte met het verlies van jullie meisje", en "woorden schieten tekort" bijvoorbeeld.

Zwembadfilter

Zaterdag kwam Fenna met haar haren vast te zitten in het filter van het zwembad. Ze kon hier niet meer uit loskomen en is daardoor verdronken. Het gebeurde in het zwembad van camping La Dune des Sables in de Franse kustplaats Les Sables-d'Olonne.

Een omstander en badmeester zijn nog te hulp geschoten, maar konden het meisje niet meer redden. Plaatselijke media meldden dat de Franse justitie een onderzoek is gestart naar de toedracht van het ongeluk.

