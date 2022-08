Doneeractie gestart voor 9-jarig meisje dat verdronk in Frans zwembad

Er is een doneeractie gestart voor Fenna uit Breda. Het meisje van 9 jaar verdronk afgelopen weekend in een zwembad in Frankrijk. De initiatiefnemers willen 20.000 euro ophalen voor een onvergetelijk afscheid.

Zaterdag kwam Fenna met haar haren vast te zitten in het filter van het zwembad. Ze kon hier niet meer uit loskomen en is daardoor verdronken. Het gebeurde in het zwembad van camping La Dune des Sables in de Franse kustplaats Les Sables-d'Olonne. Een omstander en badmeester zijn nog te hulp geschoten, maar konden het meisje niet meer redden. De doneeractie is hier te vinden. LEES OOK: Meisje verdrinkt nadat ze met haar haren verstrikt raakt in zwembadfilter