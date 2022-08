Van Nistelrooij nu niet bezig met AS Monaco, maar frisheid speelt een rol

PSV begint zaterdagavond aan het nieuwe seizoen van de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen. De wedstrijd wordt gespeeld tussen het tweeluik tegen AS Monaco voor een plek in de Champions League. Toch wil trainer Ruud van Nistelrooij nog niet verder kijken en is FC Emmen nu het enige dat telt.

Schakelen tussen een wedstrijd in de Champions League en de Eredivisie? “Dat heb ik nooit gekend als speler”, zei Van Nistelrooij tijdens een persconferentie in aanloop naar zijn debuut in de Eredivisie. “Elke wedstrijd wil je winnen. Ik eis van mijn spelers dat ze gefocust zijn en de beste versie van zichzelf zullen laten zien. FC Emmen is voor nu het belangrijkste.”

Daarom wilde hij het ook vrijdag nog niet hebben over de wedstrijd van dinsdag tegen AS Monaco, de return in de voorronde van de Champions League. Toch speelt die Europese contronfatie wel een rol. “We hebben iedereen weer aan boord voor de wedstrijd van zaterdag. Iedereen is fit, maar fris is een ander verhaal. We gaan goed de laatste training bekijken. We zullen morgen gaan spelen met een combi van sterk en fris.”

Als je de trainer hoort, lijkt het erop dat er zaterdag toch wat andere namen op het veld zullen staan dan afgelopen dinsdag. “Er is ook genoeg kwaliteit in de breedte”, zegt de oud-spits. Daarom kunnen we ook kijken naar de frisheid van spelers.”

FC Emmen promoveerde na een jaar afwezigheid naar de Eredivisie. De club uit Drenthe krijgt de complimenten van Van Nistelrooij. “Ik heb trainer Dick Lukkien hoog zitten. Het is duidelijk hoe ze willen spelen. Emmen wil voetballen en de tegenstander vastzetten. Dat verwacht ik morgen ook.”