Van de nieuwe Romario naar taxichauffeur in Brazilië

Het is 2007 en PSV heeft een nieuw wonderkind in de gelederen: Jonathan Reis. De jonge Braziliaanse spits moet de volgende worden in het rijtje Romario en Ronaldo. Maar dat verhaal bleek te mooi om waar te zijn. Drank, drugs, blessures en tegenslagen zorgden voor een carrièreswitch. Thuis, in Belo Horizonte, rijdt Reis tegenwoordig rond als taxichauffeur voor Uber. Dat is vanaf zondag te zien bij Omroep Brabant in de documentaire Taxi Reis.

“Het was een droom om een professionele speler te worden en dankzij God is het me gelukt”, blikt de 33-jarige Reis achteraf terug op zijn voetbalcarrière. Wetende dat er zonder tegenslagen veel en veel meer in had gezeten.

Ronald Koeman gaf Reis in 2007 een kans in de basiself. Later dat het seizoen wordt Koeman ontslagen en vervangen door Huub Stevens. Reis ligt echter overhoop met de nieuwe trainer en wordt dan verhuurd aan het Braziliaanse Tupi FC.

Drugsverslaving

Wanneer Reis in 2009 terugkeert, wil hij maar één ding en dat is verkocht worden. Toenmalig PSV-trainer Fred Rutten ziet het toch anders. Hij is er namelijk van overtuigd dat Reis zijn talent alsnog kan waarmaken.

Niets bleek minder waar: PSV ontdekt dat Reis een drugsverslaving heeft en ontslaat de spits. Het supertalent laat zich in zijn thuisland opnemen in een afkickkliniek.

Het hoofdstuk Reis lijkt afgelopen. Maar nee, nadat PSV in 2010 op vakantie ging in Brazilië komt Reis langs bij zijn oud-ploeggenoten. PSV is verrast over de nieuwe Jonathan Reis en besluiten om de aanvaller terug te halen bij de club.

Comeback in de maak

Reis is helemaal terug en lijkt zijn belofte eindelijk in te lossen. Tijdens de historische 10-0 zege op Feyenoord maakt Reis een hattrick: “Dat is voor mij het mooiste moment uit mijn carrière.” Reis schitterend na zijn comeback, totdat het noodlot toeslaat: hij raakt ernstig geblesseerd aan zijn knie en moet lange tijd revalideren.

De knieblessure bleef Reis zijn hele carrière achtervolgen. Na avonturen in Brazilië en Japan besluit Reis om op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière te zetten. “Ik had gewoon teveel pijn”, vertelt de aanvaller.

Taxichauffeur

"Mijn carrière eindigde vanwege mijn blessure. Toen besloot ik om Uber-taxichauffeur te worden”, zegt Reis. Zijn dag begint nu om zeven uur 's ochtends en eindigt rond een uurtje of elf s ’avonds. “Het is heel vermoeiend, haha”, vertelt het gevallen supertalent.

In de documentaire ‘Taxi Reis’ blikt Reis openhartig terug op zijn hectische loopbaan. Vanaf zondag 7 augustus is de documentaire te zien op Omroep Brabant. De eerste uitzending is om 12.00 uur, deze wordt tot en met maandagmiddag diverse keren herhaald. De documentaire is vanaf zondag ook online te bekijken.