Ernstig ongeluk A50: Udenaar aangehouden, was vermoedelijk dronken

Een 52-jarige automobilist uit Uden is aangehouden vanwege een ernstig ongeluk dat donderdagavond gebeurde op de A50 bij Heteren. De politie houdt er rekening mee dat hij dronken achter het stuur zat. De man heeft ook geen geldig rijbewijs.

Bij het ongeluk in Gelderland raakten naast de Udenaar, die de aanrijding veroorzaakt zou hebben, nog twee mensen gewond. Zij moesten door de brandweer uit hun auto bevrijd worden, meldt de Gelderlander.

Die auto was over de kop geslagen. De twee zaten bekneld in hun auto. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Weigering

Ook de 52-jarige automobilist uit Uden is naar een ziekenhuis gebracht. De man weigerde mee te werken aan een ademanalyse. Ook aan het onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren, wilde hij geen medewerking verlenen.

Het ongeluk op de A50 gebeurde donderdagavond rond acht uur, vlak voor de afslag Heteren op de rijbaan in zuidelijke richting. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Die landde op de A50. De weg werd tot elf uur donderdagavond afgesloten.