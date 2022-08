De Sint Jan die 800 jaar bestaat krijgt dit jaar een middeleeuwse kerststal

Het is hoogzomer maar de bouwers van de jaarlijkse kerststal in de Sint Jan in Den Bosch zijn er al uit. “We gaan een middeleeuwse kerststal bouwen”, vertelt Jack Kradolfer. “Jozef en Maria worden dit jaar ondergebracht in een 13e-eeuwse Romaanse kerk in aanbouw. Dat was de eerste kerk op de plek waar nu de Sint Jan staat, de bouw van die kerk ging van start in 1220.”

De Bossche kersstal zal dit jaar volledig in het teken staan van de middeleeuwen en in het bijzonder: het 800-jarig bestaan van de Sint Jan. “De bezoekers komen straks binnen via een middeleeuwse stadspoort en lopen dan een Romaanse kerk binnen die in aanbouw is”, vertelt Kradolfer, die met zijn team al sinds begin juni bezig is met dit bijzondere project. “Het betekent onder meer dat we een kerk in een kerk gaan bouwen, de eerste kerk op de plek waar nu de Sint Jan staat.”

"Die sfeer creëren we door een decor van middeleeuwse geveltjes in de kerk."

“Eenmaal binnen loop je door het middeleeuwse Den Bosch van de 13e eeuw”, vertelt Kradolfer verder. “Die sfeer creëren we door een decor van middeleeuwse geveltjes in de kerk, waaronder een bakkerswinkel, een wijnkoper en een smid. Die decorstukken die we in bruikleen krijgen zijn afkomstig van het openlucht theaterspektakel de ‘Strijd om de Kathedraal’, dat tussen 8 en 18 september wordt opgevoerd in de tuin achter de Sint Jan.”

Bouw van de Bossche Romaanse kerk in 1280 (prent: Stadsarchief Den Bosch).

Door een zoveelste coronagolf afgelopen december trok de kerststal de afgelopen editie heel wat minder bezoekers dan gebruikelijk. “In etappes zijn we slechts drie weken open geweest waarvan twee weken in februari van dit jaar, maar in die drie weken hebben we toch nog twintigduizend bezoekers in de kerststal gehad”, vertelt Kradolfer. “Voor corona lagen die bezoekcijfers rond de tachtigduizend bezoekers. Financieel heeft dat ook gevolgen gehad en nog steeds.”

"We laten ook zien wat er gebeurde na de geboorte van Jezus."

Behalve het middeleeuwse Den Bosch komen de bezoekers van de kerststal straks ook terecht in een tempel, inclusief een stukje woestijn. “We laten ook zien wat er gebeurde na de geboorte van Jezus”, aldus Kradolfer. “Het evangelie verhaalt over Jozef en Maria die op de vlucht slaan met de pasgeboren Jezus. Ze slaan vluchten naar Egypte nadat ze door een engel zijn gewaarschuwd voor een aanstaande kindermoord in Bethlehem. We bouwen dus een tempel in de kerststal, inclusief een stukje woestijn en onze kameel.”

Jack Kradolfer vertelt over de middeleeuwse kerststal.

Via de kameel is het een kleine stap naar alle andere opgezette dieren die jaarlijks in de kerststal staan. Een groot deel van de historische dierencollectie raakte vorig jaar zwaar beschadigd door een lekkage in de opslagplaats, waaronder ook het veulentje van monseigneur Bekkers. “Het veulentje en veel andere dieren zijn inmiddels gerestaureerd”, vertelt Kradolfer. “Maar wat de taxidermist voor elkaar heeft gekregen bij het veulentje is fantastisch. Het viel bijna uit elkaar, maar is heel mooi gerestaureerd.”

Voor en na de restauratie, het veulentje van monseigneur Bekkers.