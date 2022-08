De Eredivisie begint weer: drie vragen aan de clubwatchters van PSV en RKC

PSV en RKC beginnen zaterdagavond aan een nieuw seizoen in de Eredivisie. Waar PSV graag weer eens kampioen wil worden, willen de Waalwijkers wegblijven uit de onderste regionen. Onze clubwatchers vertellen over wat zij verwachten van het komende seizoen.

Wat is de doelstelling en gaat de club dit behalen? PSV-watcher Yannick Wezenbeek: "PSV wil weer kampioen worden en zich daarmee rechtstreeks plaatsen voor de Champions League. Het lijkt er ook op dat de selectie sterker is dan afgelopen seizoen. De grootste concurrent komt ook dit jaar weer uit Amsterdam. De verschillen zijn er budgettair gezien nog altijd. Waar PSV een verdediger van Everton huurt, haalt Ajax een centrale verdediger voor 20 miljoen euro die afgelopen seizoen nog de finale van de Europa League speelde."

"Daarom denk ik dat het net als vorig seizoen onderin heel dicht bij elkaar gaat liggen. Zelf schat ik RKC, zowel voetballend als qua selectie, net iets hoger in dan de concurrentie. Ik denk dat Joseph Oosting het vernieuwde elftal vrij snel aan de praat krijgt. Een tiende plaats net als vorig seizoen lijkt me iets te enthousiast, maar ik denk dat RKC het uiteindelijk wel gaat redden."

RKC-watcher Luuk van Grinsven: "De doelstelling van RKC is simpel: de Waalwijkers willen zich voor het vierde seizoen op rij gaan handhaven in de Eredivisie. Dit seizoen belooft in ieder geval een spannende degradatiestrijd te krijgen. Je kunt zo negen ploegen opnoemen die bij de onderste drie kunnen eindigen."

Waar zou de club zich nog moeten versterken?

Wezenbeek: "Nu Noni Madueke geblesseerd is geraakt en tot en met de winterstop niet meer in actie komt, lijkt het erop dat PSV nog een aanvaller gaat halen. Gezien het feit dat ze ook maar drie echte aanvallers meenamen naar Monaco geeft aan dat de spoeling voorin nog dun is. Gezien het drukke schema moet daar in de breedte zeker wat bij."

Van Grinsven: "Na een ijzersterk seizoen waren Meulensteen en Touba niet meer te behouden voor RKC. Door het vertrek van de twee centrumverdedigers is de spoeling dun in de defensie. Vooral centraal heeft RKC niet zoveel opties, de club heeft zelfs meer doelmannen (4) dan centrale verdedigers (3)."

"Minimaal één centrale verdediger lijkt mij een welkome versterking voor RKC. Op andere linies denk ik dat het elftal van Joseph Oosting zo goed als compleet is."