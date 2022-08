Grote brand op militair terrein in Dongen is onder controle

Aan de Kanaalstraat in Dongen heeft vrijdagmiddag rond drie uur een brand gewoed in een vrijstaand pand op militair terrein. De brandweer schaalde uit voorzorg op naar een grote brand. De rookpluim was in de wijde omgeving te zien. Rond vier uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Ron Vorstermans Geschreven door

De zwarte rook van de brand aan de Kanaalstraat sloeg neer op de Kanaaldijk. De brandweer gaf omwonenden die last hebben van de rook het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse om de brand te bestrijden. Het bluswater werd door de brandweer uit het nabijgelegen kanaal gepompt. De brand woedde in een ouder gedeelte van het complex. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision

Rookwolken boven Dongen.

Brand op het terrein van Defensie in Dongen.