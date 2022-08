Omstanders filmen man die vecht met dief maar schieten hem niet te hulp

Een man die donderdag in Helmond achter een dief aanrende om hem tegen te houden, kon donderdag niet rekenen op hulp van omstanders. Terwijl meerdere mensen de worsteling wel zagen gebeuren, besloten ze namelijk om deze te filmen in plaats van in te grijpen. "Opvallend", omschrijft de politie het. Uiteindelijk is een 43-jarige man uit Helmond aangehouden voor de straatroof.

Een ouder echtpaar dat donderdag bij het Groenewoud in Helmond liep, werd door de 43-jarige Helmonder plotseling beroofd van een handtas. Iemand die dit zag gebeuren, schoot te hulp en rende achter de dief aan. Een stukje verderop, in de Molenstraat, wist de getuige de man vast te pakken. De dief wist zich na een worsteling weer los te trekken en rende weer weg.

"Omstanders verleenden geen hulp aan de getuige."