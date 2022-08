Vervolg op Probleemwijken-aflevering over Woensel-West: 'Nieuwe culthelden'

Het omstreden SBS6-programma Probleemwijken uit 2005 krijgt een vervolg. Student Meije Dijkstra trok onlangs door Woensel-West, om zeventien jaar na dato een vervolg te maken op de aflevering over die wijk. Zo sprak hij met internetsensatie Kees, maar ontmoette hij ook andere buurtbewoners. "Ik heb nieuwe culthelden gevonden." De aflevering moet volgens Meije een goed beeld geven van hoe het nu met de wijk gaat.

In het oorspronkelijke programma ging SBS6 naar verschillende beruchte wijken in Nederland. De zender maakte van onder meer Woensel-West in Eindhoven en de Graafsewijk in Den Bosch een begrip, maar niet in de meest positieve zin. Het programma was erg omstreden, vooral nadat er na de aflevering over de Graafsewijk vier dagen lang rellen uitbraken in de wijk.

Meije wil Probleemwijken een vervolg geven en laten zien hoe het nu in de wijken gaat. Sinds het begin van zijn studietijd is hij fan van het programma. "Die mensen leidden een leven van alleen maar zuipen en niet werken. Dat doe je eigenlijk ook als je student bent, dus dat vond ik grappig om te zien. Ze zijn ook zo open en eerlijk voor de camera, het was echt pure tv."