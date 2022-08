Tilburger (21) komt om bij ongeluk in Turkije, bestuurder zwaargewond

Een 21-jarige man uit Tilburg is omgekomen bij een auto-ongeluk in de Turkse stad Aksaray. De bestuurder van de auto, een 22-jarige man uit Waalwijk, raakte zwaargewond. Dat melden Turkse media. Ze zouden daar op vakantie zijn.

De vrienden zaten samen in de auto toen ze door onbekende oorzaak van de weg raakten. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. Ze kwamen met een harde klap tegen een betonnen elektriciteitspaal terecht, waarna deze bovenop de auto viel.

In kritieke toestand

De twee mannen zijn door de brandweer uit de auto bevrijd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De 21-jarige man overleed daar later aan zijn verwondingen. De 22-jarige man zou nog in kritieke toestand zijn.

Condoleances

Een moskee in Tilburg heeft op sociale media een bericht geplaatst over de dood van de man en wenst de nabestaanden veel sterke. Honderden mensen reageren daaronder met condoleances.

"Ik zal je lach altijd blijven herinneren", schrijft iemand in een reactie. En: "Rust zacht. Je was een geweldig mens."