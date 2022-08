Puntenverlies Willem II, winst voor FC Eindhoven, TOP Oss en NAC

FC Eindhoven, TOP Oss en NAC zijn het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen met een overwinning. FC Eindhoven won met 3-1 van FC Den Bosch, TOP Oss was de betere ploeg in het thuisduel met FC Jong Utrecht en won met 3-0. NAC versloeg in eigen huis Helmond Sport met 1-0. Willem II en Jong PSV bleven steken op een 1-1 gelijkspel.

FC Den Bosch - FC Eindhoven 1-3

FC Eindhoven had een flitsende start in de Keuken Kampioen Divisie. Al in de achtste minuut opende Feyenoord-huurling Naoufal Bannis de score voor de bezoekers. Collin Seedorf stond aan het einde van een Eindhovense aanval, die tot de 0-2 leidde. Na een half uur werd Eindhoven-speler Maarten Peijnenburg bij een corner naar beneden getrokken. Bannis maakte vervolgens vanaf elf meter zijn tweede treffer.

FC Den Bosch kwam beter uit de kleedkamer. Zeven minuten na rust schoot Anass Ahannach raak, 1-3. De ploeg van trainer Jack de Gier zette er de schouders nog eens onder en ze begon aan een inhaalrace. FC Den Bosch kwam echter niet meer tot scoren, al had een kopbal van Victor van den Bogert meer verdiend.

Willem II - Jong PSV 1-1

Het uit de Eredivisie gedegradeerde Willem II leed tegen Jong PSV het eerste puntenverlies. De Tilburgers bleven steken op een 1-1 gelijkspel. De eerste kans van de wedstrijd was voor Jong PSV. Keeper Joshua Smits had een goede reactie op het schot van Sávio. Aan de kant van de Tilburgers was Jizz Hornkamp gevaarlijk met een kopbal na een scherpe voorzet van Leeroy Owusu.

Kort na de rust opende Mathijs Tielemans de score voor Jong PSV. Lang plezier hadden de Eindhovenaren niet van de voorsprong. Vijf minuten later maakte Max Svensson de gelijkmaker. Hij scoorde bij de tweede paal na een goede actie. In de slotfase waren er nog kansen voor Owusu en Daniel Crowley, maar die werden niet omgezet in doelpunten.

TOP Oss - Jong FC Utrecht 3-0

TOP Oss is het seizoen begonnen met een klinkende 3-0 overwinning op Jong FC Utrecht. Halverwege de wedstrijd stond TOP Oss al met 2-0 voor dankzij Jearl Magaritha en Justin Mathieu. In de elfde minuut werd Margaritha op maat bediend door Rick Stuy Van den Herik en hij knalde de thuisploeg naar een 1-0 voorsprong. Kort voor rust mocht Mathieu een penalty nemen nadat Delano Ladan was gevloerd door de Utrechtse keeper, 2-0.

De Ossenaren kwamen na rust niet meer in de problemen. In de slotfase van de wedstrijd kregen ze nog een tweede penalty nadat Stuy van den Herik was gevloerd. Het was opnieuw Mathieu die het buitenkansje verzilverde.

NAC - Helmond Sport 1-0

Helmond Sport had het in de eerste helft best lastig tegen NAC Breda. De Bredase ploeg zette de gasten vast op de eigen helft. Martijn Kaars van Helmond Sport was echter het dichtst bij een treffer. Na een voorzet van Bram van Vlerken schoot hij maar net naast het Bredase doel.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel zeven minuten na rust. Na een goede Bredase aanval schoot Ody Velanas raak, 1-0. In de slotfase van de wedstrijd kreeg Kaj de Rooij zijn tweede gele kaart. Dus rood. In de slotfase drong Helmond Sport nog fel aan, maar kwam niet tot scoren.