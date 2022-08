112-nieuws: man gestopt na dollemansrit • kapotte vrachtauto op A27

11.09

De bestuurder van een bestelauto is zaterdagochtend aangehouden na een achtervolging langs het kanaal in Oirschot. Agenten gingen achter de man aan omdat ze het vermoeden hadden dat hij onder invloed reed. De bestuurder negeerde een stopteken en reed volgens een wijkagent 'als een malle' via het Dijkpad richting Best. 'Daar reed hij zich klem en konden we hem aanhouden." Achter in de auto werd een gestolen fiets gevonden. De agenten vermoeden dat de fiets eerder op de avond ergens in Oirschot is gestolen. "Dit wordt een dik proces-verbaal: vanwege het rijden onder invloed van cocaïne, diefstal en of heling van de fiets, het rijden over een fietspad, het negeren van een stopteken en omdat hij zich niet kon legitimeren."