112-nieuws: scooterrijder gewond bij aanrijding • botsing in Boekel

00.47

Een scooterrijder is vrijdag rond middernacht gewond geraakt nadat die op de kruising van de Nieuwe Kadijk met de Edisonstraat in Breda in botsing kwam met een auto. Dit gebeurde op de oversteekplaats. Wie geen voorrang verleende of door het rode verkeerslicht reed, wordt onderzocht. De scooterbestuurder is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij.