Poes Pip werd 13 keer beschoten met luchtbuks: 'Hopen dat ze het haalt'

Laf en meedogenloos. Poes Pip is in Haps maar liefst 13 keer beschoten met een luchtbuks. De dierenarts staat versteld dat Pip het overleefd heeft, maar heeft niet alle kogeltjes kunnen verwijderen. Het lot van de poes is onzeker. "Wie dit gedaan heeft is ziek van binnen", zegt baasje Jacqueline.

Tientallen pamfletten en belletjes naar asielcentra later was er nog altijd geen teken van Pip. Tot donderdagochtend dan, vijf dagen na het moment van verdwijning en amper een dag na de jongste pamflettenronde. Pip kwam opeens het erf oplopen.

"Ze is er eigenlijk altijd. Er gingen bij mij meteen alarmbelletjes rinkelen. We wonen langs een randweg dus dan denk je meteen: tja, het kan gebeuren. Maar goed, ik ben gaan kijken langs de weg en ik heb in de buurt gezocht. Niets. Geen Pip."

De man van Jacqueline vond Pip. "Hij belde mij op terwijl ik in de auto zat: 'Pip is terug!' Wij waren natuurlijk dolblij. Ze had wat wondjes op haar hoofd, maar we waren te blij om daar iets achter te zoeken." Drie minuten later belt haar man opnieuw op. "'Pip is helemaal beschoten', zei hij. Je kon de kogeltjes zien zitten."

Eenmaal thuis kon Jacqueline niet geloven wat ze zag. Pip was ernstig gewond en ging direct naar de dierenarts in Boxmeer. Ze belandde met grote spoed op de operatietafel, want op röntgenfoto's bleek dat heel haar kopje vol zat met luchtbukskogeltjes. Ook in haar lijf zaten drie kogeltjes.