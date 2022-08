Meerdere gewonden bij frontale botsing in Oisterwijk

Meerdere mensen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Gemullenhoekenweg in Oisterwijk. Daar botsten een busje en een auto in een flauwe bocht frontaal op elkaar. In het busje zaten zes mensen en in de auto drie.

Meerdere politieauto's, drie ambulances en de boa's van de gemeente Oisterwijk kwamen met spoed naar de plaats van het ongeluk. De gewonden zijn behandeld, twee zijn naar een ziekenhuis gebracht. De Gemullenhoekenweg werd na het ongeluk afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de aanrijding. 'Zeer gevaarlijke bocht'

In april vond in dezelfde bocht ook al een frontale aanrijding plaats. Toen botste een auto van een rijschool op een andere auto. "Buurtbewoners zeggen dat dit een zeer gevaarlijke bocht is, in combinatie met snelheid", aldus een 112-correspondent.