Voetbalclub in rouw na plotseling overlijden jeugdspeler Teun Elbers (19)

De 19-jarige SV-TOP speler Teun Elbers is vrijdag onverwacht overleden tijdens een vakantie met zijn familie. Dat heeft de club zaterdagmiddag bekend gemaakt, die spreekt van 'intens verdriet'.

"Het is enorm hard bij ons aangekomen", vertelt voorzitter Frans Boon. Volgens Boon was de jongen met zijn ouders en broertje op vakantie in Italië. Wat daar precies is gebeurd, is ook bij de club nog niet bekend. Dat schrijft Dtv Nieuws.

Teun Elbers speelde vorig seizoen in het eerste team voor de jeugd onder 19. Hij deed al regelmatig met succes mee met TOP Zondag 1 en TOP Zaterdag 1. Komend seizoen zou hij ook aansluiten bij deze teams.