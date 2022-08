PSV is al snel klaar met FC Emmen en wint met ruime cijfers

PSV heeft zaterdagavond eenvoudig gewonnen van FC Emmen. Bij de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie hadden de Eindhovenaren bij rust al een comfortabele voorsprong: 3-0. Na 90 minuten stond er een 4-1 overwinning op het scorebord. Dinsdag wacht voor PSV de belangrijke return tegen AS Monaco.

De tweede treffer was een zeer komische. Bij een vrije trap leken drie spelers van FC Emmen in eigen doel te willen schieten. Het was uiteindelijk Maikel Kieftenbeld die de bal via zijn voeten over de doellijn werkte. De 3-0 was een doelpunt van Cody Gakpo die de Emmense goalie verraste in de korte hoek.

Zonder al te groots te spelen stond het na 45 minuten voetballen in het Philips Stadion al 3-0. De 1-0 van Johan Bakayoko was een vlijmscherpe counter die opgezet werd door uitblinker Xavi Simons.

Spelers rusten

Afgelopen dinsdag was nog te zien dat de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, van enkele dagen daarvoor, een rol speelde. In het bloedhete Monaco was de pijp aan het einde van de wedstrijd leeg. De Eindhovenaren hadden nog geprobeerd de strijd om de Supercup te verplaatsen vanwege de korte rustperiode. Ook nu wacht weer een korte aanloopperiode naar de wedstrijd tegen AS Monaco. Maar door de snelle 3-0 voorsprong hoefde PSV dit keer niet tot het gaatje te gaan.

In de rust wisselde trainer Ruud van Nistelrooij al Philipp Max en Joey Veerman. Zij werden vervangen door de jongelingen Richard Ledezma en Frederik Oppegard. Een ideaal scenario voor de thuisploeg, die zich via Monaco en een latere play-off wil plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

Met nog een halfuur te gaan ging ook Gakpo eruit. Even daarvoor maakte hij nog wel de 4-0 voor PSV na een schitterende assist van Luuk de Jong. André Ramalho kreeg juist 30 minuten speeltijd om verder ritme op te doen na zijn blessure. Enkele minuten voor tijd mocht ook Sávio zijn debuut maken, de huurling had de avond daarvoor nog gespeeld voor Jong PSV.

Koploper

Na die wisselingen werd PSV achterin wel wat slordiger. Dat zorgde ervoor dat FC Emmen wat meer tot aanvallen kwam. Het leidde tot een tegentreffer. Ole Romeny liet keeper Walter Benítez kansloos in de lange hoek.

De voorsprong kwam niet meer in gevaar waardoor PSV foutloos begint aan de Eredivisie. Het is voorlopig, op doelsaldo, ook koploper. Dat zegt na één speelronde niet veel, maar als het aan de Eindhovense club ligt wordt die plek tot en met speelronde 34 niet meer weggegeven. Eerst wacht dinsdag AS Monaco. Daarna vervolgen de Eindhovenaren de competitie met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.