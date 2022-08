PSV is bij seizoenstart snel klaar met FC Emmen en wint met ruime cijfers

PSV heeft eenvoudig gewonnen van FC Emmen. Bij de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen hadden de Eindhovenaren bij rust al een comfortabele voorsprong: 3-0. Na 90 minuten stond er uiteindelijk een 4-1 overwinning op het scorebord. Dinsdag wacht voor PSV de belangrijke return tegen AS Monaco.

Bij PSV mocht nog niemand denken aan de thuiswedstrijd tegen AS Monaco van aanstaande dinsdag. Eerst moest er nog maar eens gewonnen worden tegen FC Emmen. Maar al bij rust konden de blikken op de return tegen de Monegasken.

Zonder al te groots te spelen was het na 45 minuten voetballen in het Philips Stadion al 3-0. De 1-0 van Johan Bakayoko was een vlijmscherpe counter die opgezet werd door uitblinker Xavi Simons. De tweede treffer was een zeer komische. Bij een vrije trap ondernemen drie FC Emmen spelers een doelpoging op het eigen doel. Het is uiteindelijk Maikel Kieftenbeld die de bal via zijn eigen voeten in over de doellijn werkt. De 3-0 was een doelpunt van Cody Gakpo die de Emmense goalie verraste in de korte hoek.