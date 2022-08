RKC begint seizoen met gelijkspel tegen FC Utrecht

RKC is het nieuwe eredivisieseizoen begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen FC Utrecht. Een resultaat waar de Waalwijkers vooraf wellicht voor hadden getekend. Maar omdat RKC de rust inging met een 2-0 voorsprong, zal de uitslag uiteindelijk een zure nasmaak hebben.

RKC zag deze zomer een aantal belangrijke spelers de club verlaten. Zo vertrokken de verdedigers Melle Meulensteen en Ahmed Touba. Toch koos Joseph Oosting ervoor om zijn 5-3-2 systeem van vorig seizoen niet aan te passen. Nieuwkomers Florian Jozefzoon en Zakaria Bakkali zaten nog niet bij de wedstrijdselectie. Arsenal-huurling Mika Biereth begon vanaf de bank.

De tegenstander van RKC, FC Utrecht, begon erg sterk. Binnen vijf minuten waren de Domstedelingen twee keer dichtbij de openingstreffer. De uitploeg begon feller aan het duel dan de Waalwijkers en RKC had moeite om tot kansen te komen.

Ondanks het moeilijke begin kreeg RKC in de veertiende minuut dé mogelijkheid om de score te openen. Linksback Thierry Lutonda bediende Illias Bel Hassani. De middenvelder kon van heel dichtbij tekenen voor de 1-0, maar de bal werd op miraculeuze wijze uit het doel gewerkt.

Eerste treffers van het seizoen

De corner die daarop volgde leverde alsnog het doelpunt op voor de Waalwijkers: nieuweling Patrick Vroegh legde de bal op het hoofd van Michiel Kramer. Via het hoofd van de nieuwe aanvoerder kwam de bal terecht voor de voeten van Dario van den Buijs. Met een halve volley passeerde de verdediger Utrecht-doelman Vasilis Barkas. De eerste Waalwijkse goal van het seizoen is een feit.

Het doelpunt gaf RKC vleugels. De ploeg van Joseph Oosting liet bij vlagen verzorgd voetbal zien en ze hield de boel achterin dicht. Grote kansen kreeg RKC niet, maar in de slotfase van de eerste helft kwam het toch op 2-0 voorsprong. Bel Hassani, die al eerder heel dichtbij succes was, streepte de bal hard en laag in de verre hoek. Via de paal ging de bal over de lijn waardoor de thuisclub met een heerlijk gevoel de rust in kon gaan.

Geen 3-0 maar 2-1

Na rust brachten de bezoekers hun nieuwe spits Bas Dost in de ploeg. Kort nadat Kramer een megakans voor RKC onbenut had gelaten, zorgde diezelfde Dost, na een foutje van RKC's keeper Etiënne Vaessen, voor de aansluitingstreffer. In plaats van 3-0 werd het dus 2-1 en dit kon weleens het kantelpunt worden in de wedstrijd.

Het tegendoelpunt kwam weliswaar uit de lucht vallen, maar het leek de uitploeg terug in de wedstrijd te helpen. Maar eigenlijk bleef RKC het defensief prima doen. Het gaf weinig tot niets weg en kreeg met Shawn Adewoye zelfs de uitgelezen kans om er 3-1 van te maken. Omdat hij die liet liggen, bleef het met nog tien minuten te gaan het spannend in het Mandemakers Stadion.

Waar RKC de kansen dus onbenut liet, ontpopte Dost zich tot een gouden wissel. De spits van Utrecht kopte in de 85ste minuut de gelijkmaker binnen. Zuur voor RKC, want de Waalwijkers gaven weinig weg. Nog geen twee minuten later had RKC zomaar weer op voorsprong kunnen komen nadat invaller Julian Lobete een voorzet bijna binnenwerkte.

In de blessuretijd gingen beide ploegen opzoek naar de winnende goal. De spanning op de tribune was voelbaar, zeker toen Dost nog twee grote kansen miste. Daardoor eindigde het openingsduel in een gelijkspel. Volgende week gaat RKC op bezoek bij promovendus FC Emmen.