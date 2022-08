Allemaal kapotte slakkenhuisjes in het Wijboschbroek, Frans kent de daders

Allemaal kapotte slakkenhuisjes in het Wijboschbroek in Schijndel, zo raar! Brenda, Sara en Eva Richters zagen tijdens hun wandeling in het Wijboschbroek bij Schijndel allemaal lege en kapotte slakkenhuisjes bij elkaar en stuurden mij bovenstaande foto. Ze vonden dit maar raar en wilden natuurlijk weten wat ze precies gezien hebben. Wij noemen zoiets de smidse van de zanglijster. Zanglijster zijn dol op huisjesslakken. Maar zodra ze zo’n slak aanraken, trekt die slak zich terug in zijn huisje. In de loop der eeuwen hebben zanglijsters er iets op gevonden om toch die heerlijke slakken op te eten. Ze gaan eerst op zoek naar een hard voorwerp, meestal een steen. Zo’n steen noemen wij een aambeeld, net zoals bij een smid. Daar brengen de zanglijsters de huisjesslakken naartoe. Vervolgens pakken ze de lip (de rand van de opening) van het huisje beet en slaan het huisje hard op het aambeeld. Het huisje breekt dan en de zanglijster heeft vervolgens een heerlijke maaltijd. Eenmaal een mooi aambeeld gevonden, sleept de zanglijster menig huisjesslak daar naartoe. Dan liggen daar liggen veel kapotte huisjes, zoals op de foto van Brenda, Sara en Eva.

Welk vreemd dier zit er in de tuin? Mary van Delsen stuurde mij een foto van een diertje in haar tuin. Ze wil graag weten wat dit is. Als je heel goed naar de foto kijkt, zie je dat het insect een wants is. Dit kan je zien aan het driehoekje achter het borststuk. In dit geval is het de bonte zandrookwants. Deze wants hoort thuis bij de bodemwantsen, die vooral zaden die op de grond liggen op het menu hebben staan. Overigens zuigen ze niet aan alle zaden die op bodem liggen. Bonte zandrookwantsen komen vooral voor op zandgronden en dus zuigen ze voornamelijk aan de zaden van de gewone struikhei en de zaden van bremsoorten. van die laatste zijn er drie familieleden: de gewone brem, de stekelbrem en de kruipbrem.

Bijzondere vlinder gezien Anne Bonnier zag een vreemde vlinder in haar tuin. Ze beschrijft dat het lijkt of er twee vleugels van deze vlinder op elkaar geplakt zijn. Graag wil ze weten welke vlinder ze gefotografeerd heeft. Als je naar de foto kijkt, zie je dat de achtervleugels rood zijn en de voorvleugels grijsachtig met een beetje bruin. We hebben hier dan ook te maken met de nachtvlinder rood weeskind. Rode weeskinderen kun je vooral vanaf juli tegenkomen. In de avond komen ze graag op het licht af. Dit zijn nachtvlinders, die soms op zwoele middagen ook actief worden en dan rond boomtoppen vliegen. De naam heeft deze vlinder te danken aan het feit dat de rode en diepzwarte zigzagbanen op de achtervleugel doen denken aan de kleren van de burgerweeshuiskinderen in Amsterdam. De kinderen moesten deze kleuren in hun kleren hebben, omdat deze kleuren ook voorkomen in het wapen van Amsterdam.

Slang op de weg, maar welke is het? Leo Verbaandert kwam tijdens het uitlaten van zijn honden een slang tegen. Althans, dat dacht hij en dus vroeg hij zich af welke slang hij gezien had. Op de foto die Leo stuurde, zie je inderdaad heel duidelijk een slang en geen hazelworm. Dit schrijf ik erbij, omdat de meeste mensen vaak denken een slang gezien te hebben in Brabant, maar dan is het vaak de pootloze hagedis met de naam hazelworm. In dit geval fotografeerde Leo wel degelijk een slang, een gladde slang. Deze slangen komen het meest voor op droge heideterreinen. In Brabant kun je ze dus zo maar tegenkomen. Alhoewel dit nog zeldzaam is, want ze zijn niet in alle droge heidegebieden aanwezig. Gladde slangen kunnen maximaal 65 centimeter lang worden. Ze zijn totaal ongevaarlijk voor mensen, want ze hebben geen giftanden.

Vreemd ding aan een rozentak Nelly van der Heijden zag iets vreemd aan een wilde rozenstruik hangen. Ze vraagt zich af wat dit was. Op de foto van Nelly zie je aan een rozentak een roodachtig warrig weefsel. We hebben hier te maken met een rozengal. Maar er zijn meer namen voor dit fenomeen, bijvoorbeeld mosgal, slaapappel en bedeguar. Het is hoe dan ook een gal. Gallen zijn abnormale vergroeiingen die deze gastheren maken op initiatief van een galverwekker. De galverwekker van de rozengal is de rozengalwesp. Die is zo'n drie millimeter groot. In de gal bevinden zich kamertjes waarin de eitjes liggen. Ook de larven leven hierin. Die worden poppen en vervolgens weer rozenbladgalwespen.

Wat is de naam van deze vlinder?

A. Kruijssen heeft een voor Nederland heel bijzondere vlinder gefotografeerd. Dit is een dagvlinder met de mooie naam keizersmantel. Wat is hier nou zo bijzonders aan voor Nederland? Deze dagvlinder is na een afwezigheid van dertig jaar sinds 2015 weer terug in Nederland te zien. Wat het nog bijzonderder maakt, is dat de keizersmantel plaatselijk zelfs in flinke aantallen te zien is. In Oostenrijk komt deze keizersmantel ook voor. Daar leven ze net als hier vooral in bosgebieden met veel viooltjes. Naast viooltjes houden deze vlinders ook van het nectar van koninginnenkruid en distels. Tevens zijn ze zot op honingdauw, het product wat luizen maken en op sommige auto’s valt.

Zit er iets schadelijks op de skimmia?

Imke de Bok was lekker in de tuin aan het werken toen ze iets grijzigs zag op haar skimmia. Het bewoog niet, dus vroeg zich af wat het is. Als je heel goed kijkt, lijken die grijze dingen kleine urntjes. Dit zijn de cocons van de urntjeswesp. Dit zijn onschadelijke insecten, helemaal niet gevaarlijk voor mensen. De hoopjes zijn unieke bouwsels. Als Imke zo af en toe kijkt, kan ze zien hoe de diertjes uit hun cocon komen. Urntjeswespen behoren tot de grote groep van metselwespen. Het zijn solitaire wespen die van leem of klei, vaak vermengd met grijs zand, een prachtig urnvormig nest maken.

Natuurtip

Donderdag 11 augustus vindt er van twee tot vijf uur 's middags een wandeling plaats in Drimmelen. De wandeling wordt afgesloten op het terras van restaurant Panorama, waar je een mooi uitzicht hebt over de rivier de Amer en de Biesbosch. Daar wordt een drankje en een hapje genuttigd.

Meer informatie:

Aanmelden kan via de mail bij [email protected]

Vertrekpunt is VVV Biesbosch Drimmelen aan de Marinaweg 21.

Er wordt om twee uur 's middags verzameld en een kwartier later vertrokken.

Rond vier uur arriveer je bij restaurant Panorama.

Kosten: 9,99 euro inclusief een kopje koffie met wat lekkers.

Betalen per pin op de dag van de rondleiding.