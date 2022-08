Vechtpartijen in centrum van Helmond: politie wordt bekogeld met glas

De politie moest zaterdagnacht ingrijpen bij ongeregeldheden in het horecagebied van Helmond. Daar braken meerdere vechtpartijen uit. Daarbij raakte volgens de politie niemand gewond.

Het ging allereerst mis bij de Borrelbar aan de Steenweg in Helmond. Daar stond een groep van ongeveer honderd mensen buiten toen de vlam in de pan sloeg. Er braken volgens de politie door nog onbekende reden door meerdere vechtpartijen uit.

Opruiing

De politie kwam met meerdere eenheden en hondengeleiders naar de Steenweg. De eenheden vormden vervolgens een linie over de breedte van de weg om de situatie op die manier onder controle te krijgen. "De collega’s hebben daarbij sommige mensen geduwd om ze de juiste kant in te bewegen", geeft een woordvoerder aan. De rust keerde toen volgens hem snel terug.

Agenten werden tijdens de actie uitgescholden en bekogeld met glaswerk. Volgens de woordvoerder kun je echter niet stellen dat het publiek zich massaal tegen de politie keerde. "Het overgrote deel van de aanwezigen veroorzaakte geen problemen. Enkelen hadden het kennelijk op de collega’s gemunt", zegt hij. Twee mensen zijn aangehouden vanwege opruiing. Zij zitten nog vast.

Uiteindelijk vertrokken de groepjes en keerde de rust terug op de Steenweg.

Weer in linie

Een uur later ontstonden er weer meerdere vechtpartijen. Dit gebeurde toen een feest bij een horecagelegenheid aan de Kromme Steenweg in de stad was afgelopen. Binnen in de zaal is volgens een woordvoerder van de politie iets gebeurd dat uitmondde in een vechtpartij op straat. Wat er binnen precies is gebeurd, is volgens hem niet helemaal duidelijk. "Een man viel anderen lastig en dat is geëscaleerd", geeft hij aan.

Ook in dit geval moesten meerdere eenheden met hondengeleiders 'in linie' ingrijpen en werd de straat schoongeveegd. Hier werd niemand aangehouden.

"Wij sluiten niet uit dat er later meerdere aanhoudingen volgen", geeft de politie zondagochtend aan. Zo worden onder meer beelden van beide voorvallen bekeken.