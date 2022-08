Spookrijder crasht tijdens politieachtervolging over A27

Een automobilist is zondagochtend na een achtervolging gecrasht tegen de vangrail van de toerit naar de A27 bij Nieuwendijk. De auto reed enige tijd tegen het verkeer in.

In de auto zaten drie mensen. "Zij zijn gewond geraakt en worden behandeld", laat de politie weten. "Zij zijn ook aangehouden." De achtervolging ontstond volgens een 112-correspondent nadat de bestuurder er om nog onbekende redenen vandoor ging voor de politie.

Spookrijden

De auto reed tegen het verkeer in de A27 op. Dat de auto een stuk heeft spookgereden, bevestigt de politie zondagochtend.

Een van de inzittenden van de gecrashte auto is in een ambulance onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht. Een tweede inzittende werd wat later ook naar een ziekenhuis gebracht. De andere betrokkene is inmiddels vastgezet in een politiecel.

Explosievenverkenner

Een explosievenverkenner heeft de auto waarin de drie reden onderzocht. Daarin werden geen explosieven ontdekt. Vervolgens heeft een bergingsbedrijf de auto meegenomen. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.

Wat de aanleiding is geweest om de auto te achtervolgen, is nog niet duidelijk. Het ging in ieder geval om een 'verdacht voertuig', waar de politie achteraan is gegaan, aldus een woordvoerder.

De weg werd afgesloten voor onderzoek.