Getuigen dodelijk ongeluk: ‘Slachtoffer zag metalen bal niet aankomen’

"De slinger week af, we zagen de bal over de heg gaan en vervolgens hoorden we een vrouw heel hard schreeuwen." Dat is wat een bezoeker uit Geldrop zag gebeuren toen het zondag helemaal mis ging tijdens de open Nederlandse kampioenschappen Highland Games in die plaats. Een man van 65 die achter de heg liep werd geraakt door de metalen bal en overleed.

"Het was geen toeschouwer", legt de bezoeker uit. Het slachtoffer liep achter een heg in een van de tuinen bij het kasteel van Geldrop. Niet op het terrein dus waar het evenement werd gehouden. "Dat ligt naast die tuinen", legt ze uit. "Hij heeft de bal dus helemaal niet zien aankomen." "Het ging mis tijdens het kogelslingeren (redactie - in officiële termen Hammer Throw) waarbij een kogel aan een stok wordt weggeslingerd. Kogels die zestien pond wegen, zo was eerder uitgelegd." Reanimeren

Er waren op dat moment volgens haar enkele tientallen toeschouwers aanwezig. "Toen het mis ging renden direct enkele mensen van de organisatie naar het slachtoffer. Ze begonnen nog met reanimeren." Ook een andere bezoeker van het evenement zag het noodlottige ongeval gebeuren. Het slachtoffer liep door een van de kasteeltuinen en was geen bezoeker van het evenement, geeft ook zij aan. “Diegene liep aan de andere kant van de heg. Daar vloog die metalen kogel overheen. Het slachtoffer zag dit niet aankomen. Ik zag hoe diegene werd geraakt en meteen neerviel. En al snel moest diegene gereanimeerd worden.” 'Geen broekie'

"We mochten niet staan waar die bal uiteindelijk is neergekomen", legt een andere bezoeker uit. "Maar achter de heg konden wel mensen wandelen. Aan de onderkant was die open, waardoor we hun voeten zagen en wandelwagens, waar ze mee langsliepen. Daar verbaasden we ons van tevoren over. De jongen die met de bal slingerde was helemaal van slag. Het was geen broekie, maar echt een topper, die eerder ook al aan grote wedstrijden had deelgenomen." Nadat de traumahelikopter was geland, moest iedereen van de politie het veld waar het evenement werd gehouden, verlaten. In deze video zie je hoe het onderdeel Hammer Throw op de Highland Games eruit ziet. Het zijn beelden ter illustratie en dus niet van het evenement in Geldrop zondag:

