Bestuurder valt in slaap achter het stuur op A16 bij Zundert

Een automobilist is zondagmorgen achter het stuur in slaap gevallen op de A16 bij Zundert. Dat eindigde in een ongeluk.

De bestuurder schrok wakker en corrigeerde de auto te veel. Vanuit de berm schoot de auto door naar de middenberm. Daar raakte de auto de vangrail en de auto sloeg over de kop. Andere automobilisten zagen het ongeluk gebeuren. Zij hebben eerste hulp verleend. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.