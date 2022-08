'Spelvreugde spat er vanaf bij PSV, dat hebben we twee jaar niet gezien!'

Spelvreugde, lachende gezichten en frank en vrij voetbal. Dat zien clubiconen Willy en René van de Kerkhof de eerste wedstrijden van het seizoen volop bij PSV. Het jeugdig enthousiasme van jonge talenten als Xavi Simons en Johan Bakayoko slaat volgens Willy en René over op de rest van het team.

Een verband met de trainerswissel Roger Schmidt-Ruud van Nistelrooy willen de broers niet leggen. "Dat is iets te makkelijk", vindt René. "Maar aan de andere kant is Ruud wel een aimabel figuur waar de spelvreugde vanaf spat", zegt Willy. "Je ziet aan alles dat voetbal zijn lust en zijn leven is." Volgens de Kerkhofjes heeft Van Nistelrooy goed op de rit en heeft hij door de doorbraak van jonge spelers echt wat te kiezen "En als ie daar moeite mee heeft dan belt hij ons maar."

Wel balen de gebroeders van de tegentreffer die PSV tegen Emmen om de oren kreeg. "Doodzonde", vindt Willy. "Daardoor staat niet PSV maar Feyenoord bovenaan." En dat scheelt toch, vindt ook René. "Ook naar tegenstanders toe. Het is toch een heel ander gevoel als je tegen de koploper moet voetballen dan tegen de nummer twee. Ook al scheelt het maar een doelpuntje."

In de nieuwe Willy en René Podcast van Omroep Brabant beschouwen de broers de wedstrijd tegen Monaco voor en praten ze over de contractverlenging van Ibrahim Sangaré en de toekomst van Cody Gakpo. Ook haalt René herinneringen op aan zijn eigen transfer naar Lazio Roma in 1980 die na vijf dagen eindigde in een gigantische anticlimax.