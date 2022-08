Ibrahim Sangaré nog niet klaar bij PSV: 'Frustraties omzetten in succes'

Het was een geweldige zet van PSV, het verlengen van het contract van Ibrahim Sangaré. De middenvelder blijft nog minimaal een jaar bij de Eindhovenaren. De Ivoriaan wil grote doelen bereiken met de club en kijkt vooral uit naar een verdere samenwerking met Ruud van Nistelrooij.

“We zijn nog steeds gefrustreerd over het mislopen van het kampioenschap afgelopen jaar” vertelt Sangaré. “Dit jaar wil ik die frustratie omzetten succes. Ik wil heel graag kampioen worden. De motivatie is groter dan ooit.”

Volgens de speler is de relatie tussen hem en de trainer uitstekend, zoals die ook was met Roger Schmidt. Maar het werken onder Van Nistelrooij is toch bijzonder. “Het is mooi om onder een legende als Ruud van Nistelrooij te spelen. Ik heb hier nog veel te leren, ook van hem als trainer.”

De trainer zelf was natuurlijk gelukkig met de contractverlenging. “We hebben hier hard voor gewerkt. Ik ben hier uiterst gelukkig mee. Hij is in verdedigend opzicht al een goede speler en voetballend wordt hij steeds beter. Dat zag je vorige week tegen AS Monaco.”