PSV - AS Monaco is een wedstrijd van groot belang: 'Het is een finale'

Het is voor PSV te hopen dat de wedstrijd tegen AS Monaco nog niet de wedstrijd van het jaar is. Maar dat doet niet af van het belang van de return tegen de Monegasken. Er staat vroeg in het seizoen al veel op het spel voor de Eindhovenaren.

Wie alleen al het verschil in prijzengeld bekijkt tussen de Europa League en de Champions League snapt het belang van een wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. De totale prijzenpot in het miljoenenbal is ruim twee miljard. In de Europa League is dit ‘maar’ 465 miljoen.

Om het voor PSV concreter te maken is het verschil tussen plaatsing voor de Champions League (ruim 15 miljoen) of Europa League (ruim drie miljoen) aanzienlijk.

Daarnaast is het natuurlijk algemeen bekend dat spelers die gespeeld hebben in de Champions League meer opleveren dan de Europa League. Tel daarbij op dat clubs ook aantrekkelijker zijn als ze in het miljoenenbal actief zijn.