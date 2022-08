Zonnig nieuws uit corsodorp Zundert: ‘De dahlia’s staan er fantastisch bij’

“De dahlia’s staan er super bij, gewoon fantastisch.” Ad de Bruijn de opperbloemenman van het Zundertse bloemencorso heeft goed nieuws te melden vanaf de Zunderste dahliavelden. “Er zijn dit jaar geen slechte dahliavelden en dat is wel eens anders geweest.”

Met nog een kleine vier weken te gaan tot het bloemencorso van Zundert hoeven de bouwers van de corsowagens zich geen zorgen te maken: dahlia’s zijn er in overvloed. “Het weer is fantastisch en nogal wat buurtschappen hebben geïnvesteerd in nieuwe knollen, die combinatie zorgt voor mooie bloemenvelden”, aldus Ad de Bruijn. “De enige zorg is het beregenen van de percelen. Vorig jaar was dat amper nodig en dit jaar is dat juist omgekeerd”

“Voor ons eigen corso, maar ook voor de verkoop van bloemen aan andere corso’s in binnen en buitenland, staan er nu zo’n half miljoen planten op de velden. Bij elkaar hebben de buurtschappen een oppervlakte van dertig voetbalvelden vol met dahliaplanten staan”, aldus De Bruijn. “Het beregenen van de percelen gebeurt meer en meer aan de voet van de plant via een druppelsysteem. Dat systeem is overkomen waaien van de vele boomkwekers in de buurt en het bespaart veel water.”

Ondanks dat jaar in, jaar uit vele kleuren en soorten dahlia’s worden gekweekt op de Zundertse velden is er dit jaar een soort waar plotseling heel veel vraag naar is. “Dat is de Golden Scepter”, vertelt De Bruijn. “Een goudgele dahlia waar we zeker 1200 kisten van nodig hebben. De vraag is groot omdat nogal wat ontwerpers de goudgele kleur toepassen op hun wagen. Maar, de plukkers vinden het niet zo’n fijne bloem om te plukken omdat de bijen ook dol zijn op deze dahlia en in de bloem kruipen.”

Op de velden gaat het goed en over de kaartverkoop valt een paar weken voor het corso ook niets te klagen, meldt Lennart Schrauwen. “We merken dat mensen weer echt graag willen. We zijn niet ontevreden en de periode van vlak voor het corso, waarin we altijd heel veel kaarten verkopen, moet zelfs nog komen.” De woordvoerder van het corso noemt wel als punt van zorg de inkoop van materialen. “De prijzen van metaal dat onder meer dient als skelet voor een wagen zijn enorm gestegen”, vertelt hij. “Maar ook de prijzen van verf, papier of wat dan ook die rijzen de pan uit. Het is heel erg duur. Samen met de buurtschapen gaan we toch kijken hoe daar mee om te gaan, zeker voor de toekomst.”

Onder druk van de enorme prijsstijgingen, is voor het eerst sinds 2014 de prijs voor een tribunekaart ook gestegen. “We hebben altijd vast gehouden aan het principe dat we niet verhogen als het niet nodig was, maar helaas moeten we nu wel”, aldus Schrauwen.