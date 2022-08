PSV blijft na thriller tegen AS Monaco uitzicht houden op Champions League

PSV is nog altijd in de race om de groepsfase van de Champions League te halen. Na een ware thriller, inclusief verlenging, tegen AS Monaco wonnen de Eindhovenaren met 3-2. De ploeg van Ruud van Nistelrooij is nu nog één ronde verwijderd van het miljoenenbal.

Weinig supporters zullen nog nagels over hebben gehad dinsdagavond. Op voorhand stond er al veel spanning op deze wedstrijd en die werd gedurende de 120 minuten durende ontmoeting niet minder. Een verlenging was nodig om te bepalen wie zich ging kwalificeren voor de play-offs van de Champions League.

In 2018 werd er voor het laatst Champions League voetbal gespeeld in Eindhoven. Heel de club hunkert al jaren naar een hernieuwde deelname aan het miljoenenbal. Dat was te merken in het Philips Stadion. Er hing een ongekend goede sfeer.

Zwak PSV

Dat er spanning op deze wedstrijd stond was terug te zien op het veld. PSV speelde slordig en kon de bal amper in de ploeg houden. AS Monaco daarentegen, was fit en hield de druk er vol op. Toch waren het de Eindhovenaren die op voorsprong kwamen. Joey Veerman schoot beheerst vanaf de rand van het zestienmetergebied de bal in het doel.

Het gaf PSV vertrouwen, maar het spel bleef belabberd. Het was dan ook wachten op een doelpunt van AS Monaco. De paal hielp de thuisploeg nog een handje, maar niet veel later was het toch gelijk via Guillermo Maripan. Niet veel later werd het zelfs nog erger voor de club uit Eindhoven. Wissam Ben Yedder was het eindstation van een snelle counter. Hij zette de Monegasken op een 1-2 voorsprong.