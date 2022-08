Joep (5) is pechvogel van de dag: gebroken arm èn gestolen fiets

Joep (5) uit Hoeven had zondag een pechdag. Tijdens een stoeipartijtje op het springkussen kwam hij verkeerd terecht waardoor hij zijn arm én elleboog brak. De familie maakte een ritje naar de EHBO en huisartsenpost waar Joep een nachtje moest blijven en geopereerd werd. Eenmaal in het gips terug naar huis moest zijn fiets opgehaald worden, maar als mosterd na de maaltijd bleek die ook nog eens verdwenen. "Pechvogel van de dag."

Wat een fijn dagje uit moest worden op het Speciaalbierfestival in Hoeven werd een pechdag voor de familie Koevoets. "Joep was met opa op het springkussen aan het stoeien maar kwam daarbij verkeerd terecht. Hij barstte in huilen uit", vertelt zijn vader Berry.

"Vier weken in het gips."

De familie haastte zich naar de EHBO en de huisartsenpost. "Daar bleek dat hij een complexe breuk had in zijn bovenarm én elleboog. Het bot was verplaatst dus het bot moest gezet worden en Joep moest geopereerd worden. Hij zit nu vier weken lang in het gips, niet ideaal met de hitte." Na een nachtje in het ziekenhuis is Joep 's ochtends geopereerd. De volgende verrassing kwam als mosterd na de maaltijd, wat toepasselijk is bij de band waar zijn vader in zit bekend van de carnavalskraker 'Hé Jacqueline'.

"Niemand had de fiets nog gezien."

"Toen we zijn fiets op wilde gaan halen, was die weg. Joep is de pechvogel van de dag. Niemand had de fiets nog gezien dus we hebben maandagmiddag aangifte gedaan voor diefstal." Joep is inmiddels van de schrik bekomen maar de diefstal houdt hem nog altijd bezig. "Het gaat weer goed maar als we mijn fiets achter de bosjes hadden gezet, had niemand hem gezien." Toch gelooft hij niet dat het expres ging. "Misschien had iemand dezelfde fiets als ik dat het per ongeluk is gegaan', vraagt hij zich hardop af. Hij hoopt in ieder geval dat iemand zijn oranje fiets met zwarte letters en wit en blauw erop vindt en dat diegene zich meldt. Zo kan hij, na vier weken in het gips te hebben gezeten, weer rondfietsen.