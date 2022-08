Grote brand in villa met rieten dak, speciaal team naar Waalre

De brandweer is maandagmiddag met veel materieel uitgerukt voor een grote brand in Waalre. Het vuur woedt in een villa met rieten dak,. De bewoners zijn ongedeerd en konden het huis op tijd verlaten.

Op beelden is te zien dat er veel rook vrijkomt. Naast reguliere bluswagens is ook een brandweerteam uit Gelderland opgeroepen, met branden bij rieten daken als specialisme. Inmiddels is op beelden te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Het vuur ontstond iets na half vier in de middag aan de Irenelaan. De oorzaak is nog onbekend.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties.