Verwoestende brand in villa: twee minderjarigen aangehouden

Twee minderjarigen zijn aangehouden voor de grote brand in een villa in Waalre. Ze worden ervan verdacht de brand te hebben veroorzaakt door onvoorzichtigheid of roekeloosheid, meldt de politie. Het vuur ontstond rond halfvier 's middags en is nog altijd niet onder controle.

De villa aan de Irenelaan heeft maandag enorme schade opgelopen door de grote brand. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar kon niet voorkomen dat de vlammen uit het dak sloegen. Twee jonge bewoners waren thuis toen de brand ontstond. Zij zijn, net als een aantal huisdieren, ongedeerd. Of de politie hen verdenkt iets met de brand te maken te hebben, kan een woordvoerder maandagavond niet zeggen. Het vuur begon rond half vier in de middag en breidde zich langzaam uit. Naast reguliere bluswagens is ook een speciaal brandweerteam uit Gelderland opgeroepen. Die heeft het blussen van branden met rieten daken als specialisme. Kilometerslange waterslang

Dat de brand nog niet onder controle is, heeft onder meer te maken met watertekort. De brandweer heeft over een lengte van enkele kilometers waterslangen aan elkaar gekoppeld om water uit een rivier te halen. Een verslaggever van Omroep Brabant zegt dat twee volwassen bewoners niet thuis waren, toen de brand ontstond. Zij kwamen later naar de woning en maakten een aangeslagen indruk. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Wachten op privacy instellingen...