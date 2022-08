Tour-winnaars Vingegaard en Van Vleuten rijden wielerronde Etten-Leur

Als enige wielercriterium in Nederland is het 'Etten-Leur' gelukt de kersverse Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard te strikken. Komende zondag maakt hij zijn opwachting op Brabants grondgebied. "Hier zijn we hartstikke trots op", zegt Vivianne de Laat namens de organisatie. Ook Tour-winnares Annemiek van Vleuten verschijnt aan de start.

Een bedrag wil De Laat niet noemen. Maar dat Vingegaard niet voor een paar tientjes naar Nederland komt om rondjes door Etten-Leur te rijden, dat moge duidelijk zijn. "Het heeft veel werk gekost", benadrukt De Laat. En geduld. Onderhandelingen met Vingegaard duurden lang en liepen via tussenpersonen. Privéjet

Vingegaard zal zondag persoonlijk met een privévlucht in Denemarken worden opgepikt en thuisgebracht. Zijn eisen: vrouw en kind moeten mee. "Dus die zijn hier komend weekend ook te zien", zegt De Laat. Naast Vingegaard is ook de Nederlandse winnares van de Tour de France in Etten-Leur te bewonderen: Annemiek van Vleuten. Dat geldt ook voor bekende renners als Wout van Aert, Koen Bouwman, Vicenzo Nibali, Ellen van Dijk, Lorena Wiebes en Wilco Kelderman. Kers op de taart

Maar het laat onverlet dat de meeste aandacht waarschijnlijk uitgaat naar het geel van Vingegaard. "Het is dé kers op de taart als het weer lukt om de gele trui naar Etten-Leur te halen", benadrukt de organisatie van de Profwielerronde. "We willen de beste renners halen en dat is ons weer gelukt. We verwachten ook extra veel bezoekers." De wielerprofs komen 's middags vanaf half twee in actie. Ze rijden een tijdrit, een rit in lijn en een puntenwedstrijd. Toeschouwers hoeven geen entreegeld te betalen.