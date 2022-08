Fietser (44) zwaargewond bij aanrijding in Loon op Zand

Een fietser is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Loon op Zand. Het slachtoffer, een man van 44 uit Berkel-Enschot, is met de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond acht uur op de kruising van de Finantiën met de Udenhoutseweg. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter in de buurt. Het slachtoffer zou op een elektrische fiets hebben gezeten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht.

Foto: Toby de Kort / SQ Vision.