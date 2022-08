Gifgroen water in de Maas bij Cuijk door blauwalg: 'Ga niet zwemmen'

Vanaf de waterkant ziet de gifgroene soep er bijzonder uit, maar gezond is het allesbehalve. Het water in de Maas bij Cuijk zit vol blauwalg waardoor het een gifgroene kleur heeft. Rijkswaterstaat roept mensen op om niet in de Maas te zwemmen want dat veroorzaakt gezondheidsproblemen: "Huidirritatie en maag- en darmklachten."

Niet alleen het Maaswater is gifgroen, ook de waterkant bij Cuijk is dinsdag groen aangeslagen. Een duidelijk teken van blauwalg maar dat is niet altijd zichtbaar. "Soms is het duidelijk te zien en soms niet. Maar gezondheidsproblemen brengt de bacterie altijd met zich mee", legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat Zuid uit.

"Zo kun je huidirritatie krijgen en last hebben van maag- en darmklachten." Kinderen lopen daarbij een groter risico omdat zij vaak onbewust dingen aanraken of doorslikken waardoor zij blauwalgen binnenkrijgen.

Dieren lopen groot gevaar als de bacterie in het water zit. "Vissen kunnen doodgaan en bij kanalen of vijvers zien we vaak dat eenden doodgaan." Honden die in het water zwemmen kunnen ook overlijden door blauwalg.

Steeds vaker in rivieren

Blauwalg ontstaat door hoge temperaturen in combinatie met weinig regenval. Sloten, beekjes en plassen vormen vaak de perfecte omgeving voor de bacterie door de lage waterstand en de beperkte stroming. "Maar ook bij rivieren zien we de laatste jaren steeds meer blauwalg voorkomen, vooral in de Maas."

Dat komt door de zeven stuwen die zorgen voor een gelijke waterstand in de Maas. "Hierdoor is er minder stroming en als er geen nieuw water bijkomt door regenval blijft de waterstand laag. In combinatie met hoge temperaturen komt er dan ook in rivieren blauwalg voor."

Zwemverbod in de Maas

Rijkswaterstaat roept altijd al op om niet in de Maas te zwemmen door de gevaren die daarbij komen kijken. Zo is op de website te lezen dat zwemmers in de vaarweg van boten slecht te zien zijn en dat er door het vaarverkeer een sterke onderstroom is die zwemmers mee kan trekken.

In nevengeulen waar geen vaarverkeer komt, zoals in de Maas bij Cuijk, mag wel gezwommen worden. Maar dat raadt Rijkswaterstaat nu even niet aan.