Wel of geen blauwalg? Verwarring over betrouwbaarheid van zwemwater.nl

Ondanks gifgroene zandstrandjes, groen zwemwater, mensen met jeuk én een hond die doodziek werd na het zwemmen in de Afgedamde Maas is volgens de website zwemwater.nl het water in de Afgedamde Maas van uitstekende zwemkwaliteit. De gemeente Altena denkt daar anders over en waarschuwt om niet te gaan zwemmen in het water van de Afgedamde Maas bij de strandjes van Rijswijk, Andel, Veen en de Wijkse Bol in Wijk en Aalburg vanwege blauwalg.

Rob Bartol Geschreven door

Op zeker één strandje langs de Afgedamde Maas is het strand langs de waterkant door aangespoelde en opgedroogde blauwalg gifgroen gekleurd. De gemeente Altena laat weten dat het gaat om het (gifgroene) strandje bij het dorp Veen en waarschuwt om daar absoluut niet te gaan zwemmen.

“We balen hier enorm van.”

Volgens de laatste gegevens op de als betrouwbaar bekendstaande site is het zwemwater bij Veen uitstekend. “Recente controle: in orde”, aldus de website zwemwater.nl. “We balen hier enorm van”, aldus de reactie van de gemeente Altena. “Als overheid verwijzen wij consequent naar zwemwater.nl, omdat je daar terecht kan voor betrouwbare informatie over onder meer het zwemwater.”

Zwemwater.nl geeft een veilig zwemadvies, gemeente Altena waarschuwt voor blauwalg

“De blauwalg kruipt bijna tegen de kant op.”

“De blauwalg kruipt bijna tegen de kant op”, is een reactie uit het gemeentehuis van Altena. Waar ze echter ook weten waarom de ‘actuele waterkwaliteit’, zoals die staat op zwemwater.nl, helemaal niet actueel is. “Tussen het nemen van watermonsters uit de Afgedamde Maas, het verwerken van de uitslagen en dat vervolgens melden op zwemwater.nl zitten een paar dagen.” De gemeente meldt verder dat de watermonsters op maandag 8 augustus zijn genomen, maar ook dat er veel blauwalg met het blote oog te zien is. “Daarom hebben we besloten, in overleg met Rijkswaterstaat, om nu al te waarschuwen.” Bij de diverse strandjes heeft de gemeente waarschuwingsborden laten plaatsen. Zwemwater.nl zorgt voor nog meer verwarring omdat het sinds 3 augustus wel waarschuwt voor blauwalg in de Afgedamde Maas bij het dorpje Aalst. Hetzelfde water met een verschil: Veen ligt aan de oever van de Afgedamde Maas in de provincie Brabant en Aalst ligt aan de overkant in de provincie Gelderland. Conclusie: een paar honderd meter verderop, maar wel in een andere provincie, weten ze sinds 3 augustus al dat er blauwalg in de Afgedamde Maas zit en daar waarschuwt zwemwater.nl wel voor.

“Kijk maar uit, want ik ben toch gaan zwemmen en heb overal jeuk.”

De verwarring houdt de gemoederen op onder meer Facebook flink bezig. “Zwemwater-app geeft nog steeds goed aan bij strandje Rijswijk”, schrijft Gerrie Smits van Maren. “Zet dan zo snel mogelijk op die app en niet in de loop van de week.” “Mijn hond heeft het aan de Wijkse bol aan de lijve ondervonden”, schrijft Vincentius Honings. “Afgelopen maandag zoals iedere zomer tot nu toe gezwommen in de Maas maar ditmaal kon (ze) dinsdagochtend ineens niet meer lopen en is ze met spoed opgenomen, diagnose blauwalgvergiftiging.” En bij Hannie Eland was het ook raak: “Kijk maar uit, want ik ben toch gaan zwemmen en heb overal jeuk.”