Zo voorkom je een digitale inbraak tijdens jouw vakantie

Even die leuke vakantiefoto’s delen op Instagram of je bankzaken regelen via het openbare wifinetwerk op je vakantieadres. Dat lijkt heel onschuldig, maar criminelen weten daar wel raad mee. Gies Coppens is digitale wijkagent in Oss en geeft vier tips hoe je een digitale inbraak tijdens je vakantie kunt voorkomen.

Coppens houdt zich al vijf jaar bezig met digitale criminaliteit. Elk jaar ziet hij dat mensen dezelfde fouten maken tijdens hun vakantie. Dat wil de digitale wijkagent voorkomen. “Ik ga wat open deuren intrappen, maar dat blijkt echt nodig.”

Tip 1: Geef nooit je ID-kaart of paspoort af voor een kopie

Als je een hotel boekt, een fiets huurt of aankomt op een camping wordt vaak gevraagd om een kopie van je ID-kaart of paspoort. "Geef nooit zomaar je document af. Je weet niet aan wie je je persoonlijke gegevens geeft”, zegt de digitale wijkagent stellig.

Hij adviseert om je paspoort, rijbewijs of ID-kaart zelf in te scannen via de officiële app van de overheid. Na het maken van een scan kan je een watermerk met de datum en het onderwerp invoeren.

“Zonder watermerk kunnen mensen die kwaad willen identiteitsfraude plegen. Ze hebben dan jouw persoonlijke gegevens en een kopie van jouw ID. Criminelen kunnen daar bijvoorbeeld mensen mee oplichten uit jouw naam. Daardoor denken slachtoffers dat jij de oplichter bent."

Tip 2: Gebruik nooit openbare wifinetwerken

Even inloggen op sociale media, je bankzaken regelen of videobellen met familie in Nederland. Veel campings, koffietentjes of restaurantjes in het buitenland hebben daar tegenwoordig een gratis openbaar wifinetwerk voor. Lekker goedkoop, maar de digitale wijkagent adviseert om zo’n netwerk nooit te gebruiken.

Als je dat wel doet, kunnen criminelen heel makkelijk digitaal inbreken. Zo'n openbaar netwerk is namelijk slecht beveiligd of is zelfs van iemand die kwade bedoelingen heeft. Terwijl jij op je laptop of telefoon bezig bent, kunnen ze live meekijken. En met een beetje pech kunnen ze ook wachtwoorden en gegevens, zoals die van je bank, makkelijk achterhalen.

“Gebruik altijd een betaalde VPN-verbinding of je 4G-netwerk. Dat kost nou eenmaal geld, maar het is altijd goedkoper dan dat je bankrekening wordt leeggeroofd door criminelen”, zegt Coppens.

Tip 3: Gebruik altijd je eigen oplader voor elektrische apparaten

Op veel openbare plekken kan je tegenwoordig je elektrische apparaten opladen. Ook als je zelf geen oplader bij je hebt. Gebruik nooit zomaar het stekkertje of een andere USB-poort op openbare plekke.

“Je weet niet wat erachter zit. Wat criminelen vaak doen, is het stekkertje koppelen aan een kleine laptop die jij niet kunt zien, waardoor ze heel makkelijk jouw gegevens en wachtwoorden kunnen aftappen.”

Tip 4: Deel nooit vakantiefoto’s van je kinderen op internet

Een foto van je kind delen op social media lijkt heel onschuldig, maar ook dat kan grote gevolgen hebben. “Landelijk wordt hier nu veel voor gewaarschuwd, omdat mensen geen idee hebben wat de gevolgen zijn”, zegt Coppens.

Vakantiefoto’s van kinderen worden teruggevonden in de kinderporno-industrie. “Soms worden bijvoorbeeld foto’s in zwemkleding gebruikt. Maar ook veel foto’s waar alleen een hoofdje op staat, worden bewerkt. Deel die foto’s echt nooit. Ook niet na je vakantie.”

Tip 5: Bel altijd je bank en doe aangifte

Ben je toch in een van de trucs van criminelen getrapt, doe aangifte bij de politie. Als er verdachte dingen gebeuren met je bankrekening, bel dan ook altijd je bank.

Want, hoewel uit recent onderzoek van ABN AMRO blijkt dat de helft van de Nederlanders denkt dat het hen niet overkomt, blijkt dat jaarlijks 1 op de 6 slachtoffer wordt van digitale criminaliteit. Daarom heeft de bank nu een stappenplan gemaakt die je kunt volgen als je slachtoffer bent geworden.