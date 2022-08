Zelfgebouwde 'bunker op wielen' trekt veel bekijks op de camping

De tijd dat je op de camping moest overleven met minimale middelen is al lang voorbij. Tegenwoordig zijn de nieuwste tenten, caravans en campers van alle gemakken voorzien. Maar Maarten-Frank Smits uit Eerde bij Veghel maakt het wel heel bont. Zijn zelfgebouwde creatie heeft meer weg van een bunker op wielen, volgebouwd met allerlei technische snufjes.

Het is een bijzonder gezicht op recreatiepark Duinhoeve in Udenhout, waar de pikzwarte sleurhut staat geparkeerd. "Ik ben best handig", geeft Maarten-Frank toe. En dus leek het in elkaar knutselen van de imposante caravan hem wel een mooi project voor de vakantie. "Ik heb hem helemaal zelf gebouwd, samen met de kinderen."

Hoe dat precies in z'n werk ging? "Het chassis bestaat uit aluminium profielen." Die basis werd verder uitgebouwd met alles wat je nodig hebt voor de ideale vakantie. "Er zit een barbecue in verwerkt die je uit kunt schuiven. Daar gaan we vanavond meteen maar eens gebruik van maken. En ik heb er nét een airco in gezet."

Geen overbodige luxe voor de warme nachten die ons te wachten staan. Over slapen gesproken, er kunnen nogal wat mensen in het gevaarte terecht. "We hebben plek voor zes." Dat zou je bij het binnenkomen van de caravan niet meteen zeggen, maar daar is een goede reden voor: een van de tweepersoonsbedden is namelijk met een ingenieuze constructie op het dak gebouwd.

Al die matrassen komen trouwens goed van pas, want het levert misschien nog wel een volgend projectje op. "Meestal komen de plannen als ik in bed lig, net voor ik ga slapen." Mocht Maarten-Frank inderdaad een nieuw geniaal idee bedenken, dan kan hij weer rekenen op de hulp van zijn zoon. "Het is niet dat we mee moeten helpen, ik vind het zelf gewoon heel leuk om mee te sleutelen."

