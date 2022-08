Hittegolf zit ballonvaarders dwars: er mogen minder mensen mee

Juist met dit mooie zomerweer willen mensen graag een ballonvaart maken. Lekker relaxed vanuit de heteluchtballon turen over het Brabantse land. Maar door de hittegolf is de kans groot dat een geboekte vaart niet doorgaat. "Het is nu gewoonweg te heet", vertelt Daan van Loosbroek van Sky Ballonvaarten in Tilburg.

Door de hoge buitentemperatuur kunnen de ballonnen minder gewicht optillen en kunnen er dus ook minder passagiers mee. Met een paar extra hete dagen voor de deur is de het voor ballonvaarders maar de vraag of ze kunnen opstijgen. In de loop van de middag beslist Van Loosbroek steeds of de vlucht 's avonds door kan gaan. Zo niet, dan moeten klanten worden afgebeld. De meesten hebben begrip, maar er is ook teleurstelling of zelfs boosheid. "Deze hoge temperaturen zijn ook voor de passagiers in de mand geen pretje. Ze moeten minstens een liter drinken. De volle zon en de twee branders zorgen voor flink wat hitte, maar omdat je meevaart met de wind, is er geen verkoeling", vertelt Van Loosbroek.

"Privévaarten van groepen om een verjaardag te vieren, vallen sowieso af."

Ook zijn collega Ad Haarhuis van het Bredase ballonvaartbedrijf Ad Ballon worstelt met de hittegolf. "We moeten alles wegen, ook de passagiers, om te bepalen of de vaart kan doorgaan. Zo nodig verdelen we een groep van twaalf over twee ballonnen, maar dat betekent voor ons ook dubbele kosten. Twee keer zoveel propaangas, een extra piloot en dubbele autokosten om ballonnen en passagiers weer op te halen", licht Haarhuis toe.

Op het parkeerterrein van Sky Ballonvaarten staan zes wagens met aanhangers klaar waarop verschillende soorten manden zijn vastgesnoerd. Als Van Loosbroek een van de branders openzet, zorgt de vlam voor een felle hitte. "Met deze zomerhitte voelt dat samen als meer dan 40 graden Celsius. En daar kan niet iedereen tegen. Sterker nog: er worden wel eens passagiers onwel", vertelt de piloot. Op een vel papier staan tabellen die aangeven hoeveel gewicht aan passagiers de ballon bij welke temperatuur aankan. Bij 15 graden Celsius is dit bijna 2000 kilo, terwijl er bij 30 graden Celsius nog geen 1300 kilo de lucht in kan. En de brander nog harder zetten helpt niet, want de lucht in de ballon mag niet heter zijn dan 100 graden. Anders slijt het materiaal te hard.

"Door het hete weer kunnen we nu maar een derde van het gewicht meenemen. Dus als we al kunnen varen, dan valt een derde van de passagiers af." En dat valt niet altijd even lekker bij de klanten, die hebben uitgekeken naar de ballonvlucht. "Privévaarten door groepjes, bijvoorbeeld om een verjaardag te vieren, vallen sowieso af. Want we willen geen feestvierders op de grond achterlaten." Haarhuis hoopt dan maar op een goede en lange nazomer: "Dat kan het leed nog verzachten. Maar ik klaag niet. Ballonvaren is afhankelijk van de weersomstandigheden. Een risico van het vak." Ook zijn Tilburgse collega maakt zich geen zorgen. "Het gaat goed met de boekingen en we gaan zo nodig meer vaarten in de vroege ochtend plannen. Dan is het koeler. En het zou mooi zijn als we in november en december ook kunnen varen", hoopt Van Loosbroek.