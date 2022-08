Luuk de Jong was dinsdagavond goud waard voor PSV. Dankzij een assist en de winnende goal van de spits houdt PSV zicht op een felbegeerd plekje in de Champions League. De Jong scoorde in de verlenging de 3-2 en vierde dat uitgebreid met het publiek. In de video zie je hoe het stadion helemaal uit zijn dak gaat.