Supermarktprijzen bijna 20 procent gestegen: 'Totaal absurd'

Wie vandaag zijn winkelwagen vol boodschappen afrekent in de supermarkt, is zo'n 18,5 procent duurder uit dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Gfk. Een ongekende stijging, weet supermarktdeskundige Paul Moers. "Dit hebben we in geen decennia gezien."

Sven de Laet Geschreven door

"Totaal absurd." Met die woorden omschrijft Moers de prijsstijging van het afgelopen jaar. "Het loopt compleet uit de hand. Die 18,5 procent ga je keihard in je portemonnee voelen." Gfk rekende uit dat een gezin met twee kinderen minimaal 1500 euro extra per jaar kwijt is aan boodschappen. "Tel daar de energieprijzen bovenop, die ook door het dak gaan. Dan begrijp je dat mensen echt pijn gaan lijden."

"Je kunt sla gewassen en gesneden kopen, maar dan betaal je de hoofdprijs."

Maar valt er dan niks aan te doen? "Voor fabrikanten en winkeliers niet echt", vertelt Moers. Maar voor de klant zijn er wat trucjes: Stap bijvoorbeeld over op de huismerken, die soms 25 procent goedkoper zijn.

Ga naar discounters als Lidl en Aldi, die ook goede producten hebben.

Koop minder kant-en-klare producten. Je kunt een krop sla gewassen en gesneden in een zakje kopen, maar dan betaal je wel de hoofdprijs. Doe je het zelf, dan ben je een stuk goedkoper uit. Handige adviezen, maar niet genoeg om de extra kosten weg te poetsen. "Absoluut niet. En de toekomst ziet er ook onzeker uit. De oorlog in Oekraïne blijft helaas ook voortduren. Maar ook het milieu is problematisch. We zien wereldwijd steeds meer misoogsten. Dan vertrekt zo'n schip met een halve lading, waardoor de transportkosten weer hoger worden. Aan het milieu kunnen we gelukkig nog iets doen, maar dat is niet morgen opgelost."

"Ik vrees dat het einde nog niet in zicht is."

En dus is een verdere prijsstijging allesbehalve uitgesloten. "Het kan zeker verder oplopen. Zeker nu ook de arbeidskosten stijgen. Ik vrees dat het einde nog niet in zicht is. Helaas, maar ik kan het niet mooier maken dan het is." Heeft het dan nog zin om over de grens te shoppen, in België of Duitsland? "Nederland behoort al tot de goedkoopste supermarktlanden van Europa. Daar schiet je dus niet veel mee op. Of je moet het combineren met een tankbeurt. En Duitsland heeft nog één voordeel: hier hebben we continu allerlei aanbiedingen. Daar zijn de prijzen standaard laag, waardoor je nergens op hoeft te letten. Toch net wat relaxter."