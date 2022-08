Vrouw dood na ongeval in parkeergarage Uden

In een parkeergarage in Uden is woensdagmiddag een oudere vrouw om het leven gekomen. De vrouw zat in een scootmobiel en kwam klem te zitten onder een brandslangkast.

Het ongeluk gebeurde rond half drie in de parkeergarage Brabantplein aan de Pastoor Spieringsstraat in Uden. Wat er precies is gebeurd en waardoor de vrouw klem kwam te zitten is onduidelijk. Brandweer en politie rukten massaal uit, maar hulp mocht niet meer baten.