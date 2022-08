Giel houdt 10 dagen zijn mond en dat valt niet mee want hij heeft ADHD

Giel Boes (34) uit Eindhoven vond dat er een ludieke actie moest komen om mensen meer milieubewust te maken. Daarom besloot hij om tien dagen niks meer te zeggen en daar donaties voor te vragen. Voor Giel is het best een uitdaging om helemaal stil te zijn. Hij heeft net als zijn vriendin ADHD en praat doorgaans honderduit. De opbrengst gaat naar zijn stichting Boes Bos en wordt onder gebruikt om bomen te planten.

Maar we krijgen hem dus niet te spreken. Op zijn LinkedIn-pagina noemt hij zichzelf een 'hyperactief bomenplanter' en een 'groene IT-nerd'. Gelukkig heeft hij ook een website waarop hij schrijft: "Onze missie is om 1 boom per Nederlander te planten." En dat is niet zijn enige doel. Het geld gaat ook naar de bescherming van het tropisch regenwoud en het bevorderen van meer plant- en diersoorten in Nederland.

Omdat Giel zelf niet mag praten, heeft hij zijn mond met tape dichtgeplakt. Zijn vriendin Dori van Hulst voert namens hem het woord. “Normaal kan hij niet eens een minuut stil zijn”, lacht Dori. “Het is natuurlijk supervet om geld op te halen waarmee deze doelen bereikt kunnen worden, maar het gaat ons toch vooral om bewustwording.”