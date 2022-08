Lift kapot, dus brandweer brengt vrouw en scootmobiel naar boven

Een kapotte lift heeft woensdagavond voor de nodige problemen gezorgd in een flat aan de Griegstraat in Tilburg. Een van de bewoners, een vrouw in een scootmobiel, kon niet meer terug naar haar woning op de vijfde etage. De brandweer schoot met een hoogwerker te hulp.

De lift ging woensdagmorgen rond elf uur kapot. Er kwam een monteur om de problemen op te lossen en dit zou rond vier uur in de middag gebeurd moeten zijn. Dit bleek echter niet het geval. Voor de vrouw in de scootmobiel betekende dit dat ze niet zelfstandig terug kon naar haar woning. De oplossing lag bij de brandweer. Een hoogwerker werd opgetrommeld. Eerst werd de vrouw met de hoogwerker naar de vijfde etage gebracht. Op het balkon stonden brandweerlieden klaar om haar veilig uit het bakje van de hoogwerker te halen. Toen dit gelukt was, zakte het bakje van de hoogwerker naar beneden. De scootmobiel werd vervolgens in het bakje gezet en op dezelfde manier naar boven gebracht. Naar verwachting wordt de lift pas zaterdag gerepareerd.

Ook de scootmobiel werd veilig naar boven gebracht (foto: Jack Brekelmans).